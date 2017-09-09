Крашенинников признан MVP Кубка России — 2017 по пляжному футболу

Названы обладатели индивидуальных наград Кубка России 2017 года по пляжному футболу, который завершился в Самаре победой санкт-петербургского «Кристалла».

Лидер команды-победителя Юрий Крашенинников был признан лучшим игроком соревнований (MVP). Лучшим вратарём турнира назвали Сергея Володина из самарских «Крыльев Советов», впервые игравших в финале турнира.

Представитель самарского «Спутника», который проиграл все три матча на групповом этапе турнира, Игорь Житецкий стал лучшим бомбардиром соревнований. В активе Житецкого 9 забитых мячей. Трижды лучший бомбардир огорчил бронзовых призёров из «Локомотива». 4 мяча после его ударов побывало в воротах финалистов — «Крыльев Советов».

Приз Fair Play достался команде «Кронштадт-Променад» из Балтийска, которая выиграла турнир в группе С, одержав три победы в трёх матчах, но в первом раунде плей-офф уступила «Крыльям Советов» (2:6).