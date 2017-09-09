Летающие лыжники Климов и Корнилов — призёры этапа летнего Гран-при в Чайковском

Анже Ланишек из Словении выиграл первый старт на трамплине К-125 на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском. Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов стали призёрами соревнований, заняв второе и третье место соответственно.

Ланишек впервые в спортивной карьере выиграл этап Гран-при, улетев в двух попытках на 129 и 143 метра. Климов прыгнул на 132 и 137,5 м, Корнилов – на 136,5 и 127,5 м.

Баллы в зачёт Гран-при получили ещё три российских спортсмена: Роман Трофимов стал 15-м, Дмитрий Васильев — 17-м, Алексей Ромашов — 22-м.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Гран-при. Чайковский

Мужчины. К-125. Первый старт

1. Анже Ланишек (Словения) – 265,6.

2. Евгений Климов (Россия) – 261,2.

3. Денис Корнилов (Россия) – 249,0…

15. Роман Трофимов (Россия) – 226,0…

17. Дмитрий Васильев (Россия) – 223,9…

22. Алексей Ромашов (Россия) – 218,1…

32. Ильмир Хазетдинов (Россия) – 102,0…

40. Михаил Максимочкин (Россия) – 93,2…

44. Михаил Назаров (Россия) – 92,2…

49. Егор Усачев (Россия) – 84,4.