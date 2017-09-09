Дубровский: Климов и Корнилов очень порадовали — задачу перевыполнили

Успех российской команды в мужских и женских стартах этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском, прокомментировал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«От Ирины Аввакумовой мы, честно скажу, ждали хорошего выступления, на домашнем старте в Чайковском она уже неоднократно показывала высокие результаты. Ирине вполне по силам, считаю, было и второе место. Надеюсь, завтра Ира закрепит свои результаты и улучшит.

А Евгений Климов и Денис Корнилов нас очень порадовали, мы ставили ребятам задачу — попасть в десятку лучших. И эту задачи они выполнили и даже перевыполнили: двое спортсменов заняли призовые места. Условия были достаточно сложные, но равные для всех, с точки зрения погоды и ветра. Евгений и Денис показали высокий уровень прыжков и в первой попытке, и во второй. Ребята доказали, что вполне способны конкурировать с сильнейшими. Денис проявил самообладание и продемонстрировал хорошую координацию во время второго прыжка, у него сложилась на вылете очень сложная ситуация, с которой он успешно справился. Поздравляем Женю, Дениса, Ирину и всех нас с отличными результатами и желаем удачи на завтра", — приводит слова Дубровского пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Напомним, Климов стал серебряным призёром соревнований, Аввакумова и Корнилов завоевали бронзу.