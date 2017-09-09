«Университет-Нева» разгромил УОР №2 в ЧР по гандболу

Гандболисты «Университета-Невы» на своей площадке обыграли УОР №2 (Москва) в матче чемпионата России среди команд Суперлиги со счетом 32:18.

Самым результативным в составе хозяев стал Кирилл Воронин, забивший 7 мячей. 5 голов записал на свой счёт Николай Емельяненко. По 4 раза отличились Павел Тураев и Александр Синицын. В составе УОР № 2 по 6 голов забили Сергей Марк Косоротов и Кирилл Гафуров.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – УОР №2 (Москва) – 32:18 (15:8).