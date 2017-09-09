Контадор выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин стал 3-м в общем зачёте

34-летний испанский велогонщик Альберто Контадор, выступающий за команду Teek-Segafredo, выиграл 20-й этап «Вуэльты Испании», преодолев 117,5 км за 3 часа 31 минуту 33 секунды. Вторым стал голландец Ваут Пулс из Sky, третьим — его партнёр по команде, британец Кристофер Фрум. Ильнур Закарин, представляющий Katusha Alpecin, занял четвёртое место и поднялся на третью позицию в генеральной классификации, уступив лишь Фруму и итальянцу Винченцо Нибали из Bahrain-Merida.



Для Контадора эта «Вуэльта» станет последней гонкой — он уже объявил о завершении карьеры. Веломногодневка завершится 10 сентября спринтерским этапом в Мадриде.