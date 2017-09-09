Шевченко и Ерёменко выиграли этап юниорской серии Гран-при в танцах на льду

Соревнования танцевальных пар на третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Риге превратились в дуэль российских танцевальных дуэтов Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов и Софья Шевченко/Игорь Ерёменко. В короткой программе Шпилевая и Смирнов выиграли у товарищей по сборной России 1,24 балла. В произвольной оценки Шевченко и Еремёнко были уже на 2,32 выше. В итоге первыми стали Шевченко и Ерёменко.

Все оставшиеся соперники боролись только за бронзу, которая досталась американцам Каролине и Гордону Гринам.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Третий этап. Рига, Латвия

Танцы

1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 140,91.

2. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 139,83.

3. Каролина Грин/Гордон Грин (США) — 124,58.