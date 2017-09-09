«Кубань» впервые в истории обыграла «Красный Яр», выиграв 1-й матч полуфинала ЧР

В первом полуфинальном матче чемпионата России по регби краснодарская «Кубань» на своём поле впервые в истории обыграла красноярский клуб «Красный Яр» со счетом 35:27.

Гости со стартовых минут завладели инициативой и к середине первого тайма повели — 12:3. Однако «Кубань» при поддержке родных трибун переломила ход встречи и к перерыву уже вела — 20:15. Второй тайм также остался за хозяевами.

Ответный матч соперников пройдёт в Красноярске 15 сентября.

Регби. Чемпионат России. Полуфинал. Первый матч. Краснодар

«Кубань» (Краснодар) — «Красный Яр» (Красноярск) — 35:27 (20:15).