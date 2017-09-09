Ватерполистки РФ завоевали золотые медали чемпионата мира U21

Женская сборная России по водному поло завоевала золотые медали чемпионата мира U21, который завершился в Волосе (Греция). Основное время финального матча Россия — Греция завершилось вничью — 9:9, а в серии пенальти точнее были подопечные Сергея Маркоча и Михаила Накорякова — 8:7.

Россиянки в последний раз играли в финале ЧМ U21 в 2009 году. Тогда отечественные ватерполистки также стали чемпионками мира, взяв верх в финале над командой Нидерландов.

В матче за бронзу сборная Нидерландов переиграла команду Испании со счётом 9:6.

Водное поло. Чемпионат мира U21. Женщины. Волос, Греция

Финал

Россия — Греция — 17:16 (основное время — 9:9, по пенальти — 8:7).