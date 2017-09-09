У борца Чакветадзе диагностирован разрыв крестообразной связки колена

У олимпийского чемпиона 2016 года по греко-римской борьбе россиянина Давита Чакветадзе, получившего травму в полуфинальной схватке чемпионата мира — 2017 в Париже, в результате медицинского обследования диагностирован разрыв крестообразной связки колена, в ближайшее время спортсмену предстоит операция.

«Проведённое медицинское обследование показало, что у меня разрыв крестообразной связки. В ближайшее время мне предстоит операция. Думаю, что будет сделана в течение месяца. И, скорее всего, она будет проведена за рубежом. Я надеюсь восстановиться как можно скорее и побыстрее вернуться в большой спорт», — приводит слова Чакветадзе «Р-Спорт».