Сборная России сыграет за 9-16-е места чемпионата Европы U18 по регби-7

Мужская сборная России по регби-7 поборется за 9-16-е места чемпионата Европы U18, который проходит в Германии. В заключительном матче группового турнира российские регбисты проиграли команде Португалии со счетом 0:15. Ранее в матчах группы С российская команда нанесла поражение сборной Израиля (43:0) и уступила команде Уэльса (21:33).

С одной победой в трёх проведённых матчах сборная России заняла третье место в своей подгруппе и продолжит выступление на первенстве континента в турнире за 9-16-е места. Первым соперником россиян 10 сентября станут ровесники из Польши.

Регби-7. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Германия

Группа С. 3-й тур

Россия – Португалия – 0:15.