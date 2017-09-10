Сутовский: на Кубке мира в Тбилиси шахматы отошли на второй план

Президент Ассоциации шахматных профессионалов гроссмейстер Эмиль Сутовский на своей странице в «Фейсбук» прокомментировал итоги первых матче 3-го тура Кубка мира в Тбилиси. Игровой день мог запомниться поражением чемпиона мира или прекрасной игрой Левона Ароняна, но главной темой дня стал скандал с шортами Антона Ковалёва.

«Бу чёрными блестяще разгромил Карлсена, Аронян выдал шедевр против Матлакова, куча интересных партий была сыграна в третьем круге, а обсуждают все случившийся скандал. Окончательные выводы делать рано, но вытворить такое, чтоб человек, играющий турнир жизни, не мог продолжать игру — противоречит здравому смыслу (то, чем прежде всего обязан руководствоваться судья), и совсем не в грузинских традициях гостеприимства. Организаторы и судьи продолжают самоутверждаться за счёт игроков. Шахматы отошли на второй план. Плохо», — написал Сутовский.