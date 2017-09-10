Трефилов: ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Уверен, что ФГР разберётся

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал информацию о том, что допинг-тесты трех гандболисток юниорской команды России, завоевавшей серебряные медали чемпионата Европы U19 в Словении, дали положительный результат на запрещённый препарат мельдоний.

«Положительные пробы? Ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Я не в курсе данной ситуации, но уверен, что Федерация гандбола России в этом тщательно разберётся. Хотя, это шоковая ситуация, конечно», — приводит слова Трефилова ТАСС.