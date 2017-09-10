Ковалёв: на Кубке мира в Тбилиси ко мне отнеслись как к ничтожеству

Канадский гроссмейстер Антон Ковалёв опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» заявление, в котором объяснил свой отъезд с Кубка мира в Тбилиси после того, как ему было засчитано поражение за несоблюдение дресс-кода.

«Я собирался немного подождать, чтобы не делать ничего сгоряча, но невыносимо терпеть столько лжи. Дело вовсе не в шортах, а в том, как со мной разговаривали. Я пришёл на тур, ко мне подошёл арбитр и попросил переодеться (впервые). Я ответил, что у меня нет с собой штанов, а затем обратил его внимание на то, что я почему-то играю чёрными, хотя должен был бы играть белыми. Для меня это стало неожиданностью, и я попросил судью проверить. Он вместе с коллегой уточнил — действительно, я играю чёрными. Мы ещё немного поговорили, и всё было нормально.

Затем подошёл Зураб Азмайпарашвили. Он был очень агрессивен, стал кричать. Помимо того, что несколько раз пригрозил мне штрафом от ФИДЕ, он стал расово оскорблять меня, используя слово «цыган». Я сказал ему, что на прошлом Кубке мира интересовался, могу ли играть в том, в чём я одет, и кто-то из организаторов ответил утвердительно. На что Зураб, в своём фирменном стиле, ответил, что сейчас организатор — он, и ему всё равно. В тот момент я уже был достаточно взвинчен, но пытался держать себя в руках. Спросил его, почему он так груб со мной; он ответил — потому что я цыган.

Итак, представьте себе: тур вот-вот должен начаться, надо мной издевается организатор, уверенный в том, что ФИДЕ накажет меня, кричит и оскорбляет, используя расовую тему. Что бы вы сделали на моём месте? Полагаю, многие треснули бы его по лицу или, по меньшей мере, ответили бы так же грубо. Я предпочёл уйти.

Хочу заметить, что я не взял с собой в Тбилиси штаны, поскольку немного поправился, и они стали мне тесноваты. Если бы оргкомитет предупредил меня раньше, я бы сел в такси, доехал до торгового центра и купил бы себе брюки, в этом нет проблемы. Вместо этого ко мне отнеслись как к ничтожеству. Испытывая стресс от того, как со мной обошлись и от угроз неизбежного штрафа, независимо от того, прав я или нет, я решил покинул турнир, пока не наделал глупостей.

И ещё. Зураб ни разу не попросил меня пойти переодеться. Его разговор состоял из угроз и оскорблений, он вёл себя агрессивно и явно провоцировал меня.

Я ничего не буду обжаловать. Я испытываю отвращение к такому типу людей. И деньги мне не нужны. Я возвращаюсь домой", — цитирует заявление Ковалёва Chess-News.