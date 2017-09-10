Делеге: если кто-то на 3-й раз пойман, то как можно заявлять о несправедливости?

Главный арбитр Кубка мира по шахматам в Тбилиси Томаш Делеге пояснил, почему судьи позволяли канадскому гроссмейстеру Антону Ковалёву играть в шортах два круга, и лишь перед третьим заметили несоответствие его одежды дресс-коду.

«Это сложный вопрос. Предыдущие четыре тура я просто не проверял, как одеты игроки, и не замечал ничего из ряда вон выходящего. А сегодня обратил внимание на Ковалёва и решил отреагировать. Надо понимать, что в начале соревнования судьи особенно заняты, поскольку играет очень много участников, и есть на чём сосредоточиться помимо дресс-кода. Теперь же игроков стало заметно меньше, и можно было проверить каждого.

Так вот, я подошёл к Ковалёву и попросил поменять шорты на более длинную одежду, если это возможно. Откровенно говоря, тогда мне и в голову не могло прийти, что всё это закончится таким скандалом. Он ответил, что переодеться не может, поскольку у него нет ничего, кроме шорт. И тут же обратил внимание на цвет фигур — мол, он должен был играть белыми, а не чёрными. Я очень удивился, и этот вопрос озаботил меня куда сильнее, чем дресс-код. Немедленно стал проверять таблицу и увидел, что с Антоном уже разговаривает Зураб Азмайпарашвили. Подошёл к ответственному за жеребьёвку помощнику, который подтвердил, что всё правильно, ошибки нет, — и возвратился к шахматисту.

У Ковалёва было 25 минут на то, чтобы поменять одежду. Если же это было невозможно, он мог вежливо попросить отложить решение вопроса: мол, господа, прошу прощения, я не могу достать штаны прямо сейчас, но на завтрашней партии я непременно появлюсь в них, так что, пожалуйста, позвольте мне в последний раз сыграть в шортах. Но он не сказал ничего подобного, а просто ушёл и не вернулся.

Я понимаю, что ситуация неоднозначная, в том числе с точки зрения уступивших Ковалёву на ранних стадиях Акобяна и Ананда. Но позвольте: если кто-то, предположим, успешно ограбил магазин дважды, а на третий раз был пойман, то как он может заявлять, что с ним поступают несправедливо?.." – приводит слова Делеге Chess-News.