175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Делеге: если кто-то на 3-й раз пойман, то как можно заявлять о несправедливости?

10 сентября 2017, воскресенье. 01:12 Другие

Главный арбитр Кубка мира по шахматам в Тбилиси Томаш Делеге пояснил, почему судьи позволяли канадскому гроссмейстеру Антону Ковалёву играть в шортах два круга, и лишь перед третьим заметили несоответствие его одежды дресс-коду.

«Это сложный вопрос. Предыдущие четыре тура я просто не проверял, как одеты игроки, и не замечал ничего из ряда вон выходящего. А сегодня обратил внимание на Ковалёва и решил отреагировать. Надо понимать, что в начале соревнования судьи особенно заняты, поскольку играет очень много участников, и есть на чём сосредоточиться помимо дресс-кода. Теперь же игроков стало заметно меньше, и можно было проверить каждого.

Так вот, я подошёл к Ковалёву и попросил поменять шорты на более длинную одежду, если это возможно. Откровенно говоря, тогда мне и в голову не могло прийти, что всё это закончится таким скандалом. Он ответил, что переодеться не может, поскольку у него нет ничего, кроме шорт. И тут же обратил внимание на цвет фигур — мол, он должен был играть белыми, а не чёрными. Я очень удивился, и этот вопрос озаботил меня куда сильнее, чем дресс-код. Немедленно стал проверять таблицу и увидел, что с Антоном уже разговаривает Зураб Азмайпарашвили. Подошёл к ответственному за жеребьёвку помощнику, который подтвердил, что всё правильно, ошибки нет, — и возвратился к шахматисту.

У Ковалёва было 25 минут на то, чтобы поменять одежду. Если же это было невозможно, он мог вежливо попросить отложить решение вопроса: мол, господа, прошу прощения, я не могу достать штаны прямо сейчас, но на завтрашней партии я непременно появлюсь в них, так что, пожалуйста, позвольте мне в последний раз сыграть в шортах. Но он не сказал ничего подобного, а просто ушёл и не вернулся.

Я понимаю, что ситуация неоднозначная, в том числе с точки зрения уступивших Ковалёву на ранних стадиях Акобяна и Ананда. Но позвольте: если кто-то, предположим, успешно ограбил магазин дважды, а на третий раз был пойман, то как он может заявлять, что с ним поступают несправедливо?.." – приводит слова Делеге Chess-News.

Ковалёв: на Кубке мира в Тбилиси ко мне отнеслись как к ничтожеству
Источник: Новости шахмат Сообщить об ошибке
Новости. Другие
10 сентября 2017, воскресенье
01:12 Делеге: если кто-то на 3-й раз пойман, то как можно заявлять о несправедливости?
01:02 Азмайпарашвили: если кто-то хочет зацепиться за национальную тему — не получится
00:48 Ковалёв: на Кубке мира в Тбилиси ко мне отнеслись как к ничтожеству
00:27 Трефилов: ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Уверен, что ФГР разберётся
00:15 Сутовский: на Кубке мира в Тбилиси шахматы отошли на второй план
9 сентября 2017, суббота
23:50 Капитан «Кристалла»: за финал чемпионата России стыдно всем игрокам команды
23:17 Россияне не вошли в топ-10 на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Аргентине
23:01 Сборная России сыграет за 9-16-е места чемпионата Европы U18 по регби-7
22:50 Закарин: почему бы не попробовать выиграть «Вуэльту» в следующем году?
22:02 У борца Чакветадзе диагностирован разрыв крестообразной связки колена
21:35 Ватерполистки РФ завоевали золотые медали чемпионата мира U21
21:16 Борцы-вольники Балтуев и Багаев выиграли юношеский чемпионат мира
20:26 Карлсен проиграл первый матч 3-го круга на Кубке мира по шахматам
20:01 «Кубань» впервые в истории победила «Красный Яр», выиграв 1-й матч полуфинала ЧР
19:51 Шевченко и Ерёменко выиграли этап юниорской серии Гран-при в танцах на льду
19:29 Контадор выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин стал 3-м в общем зачёте
19:22 МФК «Прогресс» победил «Ухту», выиграв третий матч кряду в новом сезоне ЧР
19:09 Итальянец Россетти победил в ските на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье
19:06 «Университет-Нева» разгромил УОР №2 в ЧР по гандболу
18:36 Шахматисту из Канады засчитано поражение в матче КМ за несоблюдение дресс-кода
18:05 Дубровский: Климов и Корнилов очень порадовали — задачу перевыполнили
17:57 Летающие лыжники Климов и Корнилов — призёры этапа летнего Гран-при в Чайковском
17:45 Крашенинников признан MVP Кубка России — 2017 по пляжному футболу
17:41 Липницкая официально объявила о завершении карьеры
17:32 «Кристалл» во второй раз в истории завоевал Кубок России по пляжному футболу
17:22 Фигурист Игнатов занял второе место на этапе юниорской серии Гран-при в Риге
16:52 МФК «Газпром-Югра» выиграл третий матч подряд на старте ЧР
16:33 Россияне завоевали серебро в ските на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье
16:32 «Дина» проиграла МФК КПРФ во втором туре российской Суперлиги
15:58 «Политех» сыграл вничью с «Норильским никелем» во втором туре ЧР по мини-футболу
15:45 Хет-трик Абрамова не спас «Синару» от поражения в матче с «Сибиряком» в ЧР
15:15 Каспер: слышал о предложениях перенести ОИ в Сочи, но не считаю это правильным
15:14 Четверо россиян преодолели квалификацию на этапе Кубка мира по борд-кроссу
14:24 «Тюмень» сыграла вничью с «Новой генерацией» во втором туре Суперлиги
14:01 СБР представил проект критериев отбора в сборную на этапы Кубка IBU и ЧЕ
13:11 Кабмин поддержал законопроект об отстранении тренера за допинговые нарушения
12:56 Летающая лыжница Аввакумова стала третьей на этапе Гран-при в Чайковском
12:50 Погорилая пропустит контрольные прокаты в Сочи
12:42 Лыжники Большунов и Чекалёва победили на всероссийских соревнованиях в Тюмени
12:11 ФГР: в допинг-пробах гандболисток на ЧЕ U19 был обнаружен мельдоний
12:05 В Алексине прошёл международный молодёжный турнир по бочча
11:06 Ласицкене: наверное, все уже привыкли, что у меня такая недовольная физиономия
10:59 МПК не будет оплачивать участие россиян в отборочных соревнованиях к Играм-2018
10:20 Калентьева стала пятой на чемпионате мира по маунтинбайку в кросс-кантри
10:00 «Москва ставит рекорды»: гостей Дня города ждёт более 60 спортивных активностей
Все новости RSS
Партнерский контент