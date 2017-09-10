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Азеведу: Закарин будет «генеральщиком» Katusha-Alpecin в ближайшие годы

10 сентября 2017, воскресенье. 09:54 Другие

Спортивный директор команды Katusha-Alpecin Жозе Азеведу прокомментировал попадание российского гонщика Ильнура Закарина в тройку лидеров общего зачёта веломногодневки «Вуэльта».

«Такое выступление Закарина не стало сюрпризом для команды, потому что он постепенно прогрессирует уже несколько лет. Изначально мы ставили цель быть в топ-5 на «Джиро д’Италия» и на «Вуэльте», но итальянская гонка дала понять, что в Испании мы можем рассчитывать даже на большее.

Мы хотели показать, что верим в него и рассчитываем как на «генеральщика» в ближайшие годы. Поэтому мы подписали с ним двухлетний контракт», – приводит слова Азеведу Cycling News.

Источник: Cyclingnews.com Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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