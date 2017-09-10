Сотникова: пропуск сезона не говорит о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова заявила, что не приняла решение о завершении карьеры, несмотря на решение пропустить следующий сезон из-за травмы.



«Говорит ли то, что я пропускаю сезон, о завершении карьеры? Нет, не говорит», — приводит слова Сотниковой «Р-Спорт».

Напомним, что в апреле Сотникова сменила тренера и перешла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко. А затем стало известно, что спортсменка получила разрыв связки голеностопа и пропустит следующий сезон.