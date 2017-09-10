Экс глава Европейских олимпийских комитетов Хикки покинул исполком МОК

Бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии и экс-глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки покинул исполком Международного олимпийского комитета, сообщает Reuters.

Хикки, арестованный на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро за махинации с билетами на соревнования, отправил в МОК письмо, в котором сообщил о немедленной отставке с поста члена исполкома. Хикки объяснил своё решение желанием гарантировать соблюдение интересов национальных олимпийских комитетов.

По словам представителя МОК, ирландец настаивает на своей невиновности и надеется в будущем исполнять обязанности члена МОК.

Напомним, что Хикки сначала был арестован, затем выпущен из тюрьмы под домашний арест, а в декабре 2016-го смог покинуть Бразилию по состоянию здоровья. Суд Рио-де-Жанейро начнёт рассматривать дело Хикки 29 ноября.