Брюни и Миллер — чемпионы мира по маунтинбайку в скоростном спуске

Французский велогонщик Лоик Брюни стал победителем чемпионата мира по маунтинбайку в Кэрнсе (Австралия) в дисциплине скоростной спуск.
Среди женщин первенствовала канадка Миранда Миллер, опередившая француженку Мириам Николь и австралийку Трейси Ханну.
Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кэрнс, Австралия
Скоростной спуск
Мужчины
1. Лоик Брюни (Франция) — 3.26,656.
2. Майкл Ханна (Австралия) — +0,339.
3. Аарон Гвин (США) — +1,967.
Женщины
1. Миранда Миллер (Канада) — +4.10,245.
2. Мириам Николь (Франция) — +0,097.
3. Трейси Ханна (Австралия) — +1,985.