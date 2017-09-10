Летающая лыжница Аввакумова — вторая в итоговом общем зачёте летнего Гран-при

Россиянка Ирина Аввакумова стала второй во втором старте соревнований в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Гран-при в Чайковском. Этот успех позволил Ирине занять второе место по итогам серии, уступив только японке Саре Таканаси.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Гран-при. Чайковский, Россия



Женщины. К-95. Второй старт

1. Сара Таканаси (Япония) – 232,4.

2. Ирина Аввакумова (Россия) – 205,6.

3. Марен Лундбю (Норвегия) – 190,3…

6. Анастасия Баранникова (Россия) – 186,8…

13. Александра Кустова (Россия) – 159,4...

25. Лидия Яковлева (Россия) – 147,8…

28. Александра Баранцева (Россия) – 145,5…

30. Мария Яковлева (Россия) – 137,9.

31. Анна Шпынева (Россия) – 69,2...

39. Анна Жукова (Россия) – 48,5.



Итоговое положение серии Гран-при

1. Сара Таканаси (Япония) – 380.

2. Ирина Аввакумова (Россия) – 290.

3. Марен Лундбю (Норвегия) – 276…

16. Анастасия Баранникова (Россия) – 96…

26. Александра Кустова (Россия) – 30...

37. Александра Баранцева (Россия) – 12…

41. Софья Тихонова (Россия) – 10…

45. Лидия Яковлева (Россия) – 6…

49. Мария Яковлева (Россия) – 1.

50. Анна Шпынева (Россия) – 1.