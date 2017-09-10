Летающая лыжница Аввакумова — вторая в итоговом общем зачёте летнего Гран-при

Россиянка Ирина Аввакумова стала второй во втором старте соревнований в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Гран-при в Чайковском. Этот успех позволил Ирине занять второе место по итогам серии, уступив только японке Саре Таканаси.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Гран-при. Чайковский, Россия
Женщины. К-95. Второй старт
1. Сара Таканаси (Япония) – 232,4.
2. Ирина Аввакумова (Россия) – 205,6.
3. Марен Лундбю (Норвегия) – 190,3…
6. Анастасия Баранникова (Россия) – 186,8…
13. Александра Кустова (Россия) – 159,4...
25. Лидия Яковлева (Россия) – 147,8…
28. Александра Баранцева (Россия) – 145,5…
30. Мария Яковлева (Россия) – 137,9.
31. Анна Шпынева (Россия) – 69,2...
39. Анна Жукова (Россия) – 48,5.
Итоговое положение серии Гран-при
1. Сара Таканаси (Япония) – 380.
2. Ирина Аввакумова (Россия) – 290.
3. Марен Лундбю (Норвегия) – 276…
16. Анастасия Баранникова (Россия) – 96…
26. Александра Кустова (Россия) – 30...
37. Александра Баранцева (Россия) – 12…
41. Софья Тихонова (Россия) – 10…
45. Лидия Яковлева (Россия) – 6…
49. Мария Яковлева (Россия) – 1.
50. Анна Шпынева (Россия) – 1.