«Спартак» победил «Динамо» на первом этапе Кубка России по мини-футболу

Московский «Спартак» в первом туре первого этапа Кубка России по мини-футболу победил действующего чемпиона России подмосковное «Динамо» со счётом 4:2. Дубль оформил Анатолий Зыков.

Сегодня, 10 сентября, красно-белые сыграют с клубом «МосПолитех». В случае успеха «Спартак» завоюет путёвку во второй этап.

Мини-футбол. Кубок России. Первый этап

Конференция «Запад». Группа D. Первый тур

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Московская область) — 4:2 (3:2)

Голы: Гордеев, 9 (1:0), Поглазов, 17 (1:1), Зыков, 17 (2:1), Зыков, 21 (3:1), Графский, 21 (3:2), Абрамов, 27 (4:2).