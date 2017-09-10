Хет-трик Кудзиева помог «Сибиряку» одержать волевую победу над «Синарой»

Новосибирский «Сибиряк» во втором матче второго тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке одержал волевую победу над екатеринбургской «Синарой» со счётом 5:3. Хет-трик оформил Руслан Кудзиев.

Напомним, что накануне «Сибиряк» также оказался сильнее в упорной борьбе — 5:4.

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Второй тур. Второй матч



«Сибиряк» (Новосибирск) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:3 (0:1)

Голы: Главатских, 13 (0:1, авт.), Аширов, 28 (0:2), Кудзиев, 41 (1:2), Кудзиев, 46 (2:2), Кудзиев, 47 (3:2), Шистеров, 48 (3:3), Соколов, 49 (4:3), Жоан, 50 (5:3).