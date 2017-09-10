Медведева: в короткой программе передаю состояние души при клинической смерти

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о новой короткой программе, которая поставлена на музыку ноктюрна № 20 Фредерика Шопена.



«Это полёт души, и я хочу передать чистоту её сути. С самого начала этой программы я стою с закрытыми глазами, а люди слышат биение сердца, а затем я как бы выхожу из своего тела, делаю шаг, как будто вижу себя со стороны, испуг в глазах и непонимание происходящего. Это шаг души человека из тела во время состояния клинической смерти. Пусть и жёстко звучит, но я говорю это, чтобы люди поняли образ, который я хочу передать.

В этой программе я как будто заново изучаю этот мир и тот, другой, который также светел, и в нём нет страха. А в самом конце выступления я возвращаюсь в своё тело, и слышен мой вдох. Это мой собственный вдох, мы специально его записывали для этой композиции", — приводит слова Медведевой ТАСС.