Объявлен состав сборной России по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв объявил состав команды для участия в Суперфинале Евролиги, который пройдёт в Террачине (Италия) с 14 по 17 сентября, сообщает Beachsoccerrussia. Не попали в состав травмированные Алексей Макаров и Дмитрий Шишин.

На групповом этапе россияне сыграют с командами Беларуси, Украины и Италии. В финал выйдут победители обеих групп.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Террачина, Италия

Состав сборной России



Вратари: Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский («Кристалл»);

Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксёнов (все — «Кристалл»), Антон Шкарин, Борис Никоноров, Николай Крышанов (все — «Локомотив»), Юрий Котов, Алексей Павленко (оба — «Спартак»), Виктор Крышанов (ЦСКА).