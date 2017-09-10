Летающий лыжник Климов завоевал бронзу во 2-м старте этапа Гран-при в Чайковском

Россиянин Евгений Климов занял третье место во втором старте этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Чайковском.

Победу, как и накануне, одержал словенец Анже Ланишек, установив новый рекорд трамплина – 109,5 м, что на 6 м превышает предыдущее достижение, принадлежавшее Кеннету Гангнесу из Норвегии. Второе место занял представитель Японии Юнширо Кобаяши (105 м). Климов завоевал бронзу с прыжком на 103 м, второй день подряд оказавшись на пьедестале.

Ещё два россиянина завершили соревнования в первой десятке: Денис Корнилов — на 7-м месте, Алексей Ромашов — на 10-й позиции.

В общем рейтинге Гран-при Климов поднялся на одну позицию и занимает теперь 6-е место. В Кубке наций Россия также занимает 6-ю строчку.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Чайковский

Мужчины. К-125. Второй старт

1. Анже Ланишек (Словения) – 129,7 баллов.

2. Юнширо Кобаяши (Япония) – 118,6.

3. Евгений Климов (Россия) – 113,4…

7. Денис Корнилов (Россия) – 111,9…

10. Алексей Ромашов (Россия) – 109,1…

48. Роман Трофимов (Россия) – 80,4.