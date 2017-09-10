Свидлер, Федосеев и Дубов вышли в 4-й круг КМ по шахматам, Крамник проиграл

Вторые партии третьего тура Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, оказались отнюдь не столь мирными, как первые. Только четыре матча с участием российских гроссмейстеров продолжатся 11 сентября на тай-брейке. При этом Максим Матлаков взял реванш у армянина Левона Ароняна за поражение накануне и сравнял счёт в противостоянии — 1:1. Александр Грищук, Ян Непомнящий, Евгений Наер дважды сыграли вничью со своими соперниками.

Выиграв во второй партии 3-го круга у Александра Онищука из США, продолжает борьбу за трофей Пётр Свидлер. Владимир Федосеев одержал победу над американцем Хикару Накамурой и вышел в 4-й круг. Даниил Дубов во второй партии 3-го круга превзошёл соотечественника Владислава Артемьева.

Завершил борьбу на Кубке мира Владимир Крамник, проигравший украинцу Василию Иванчуку со счётом 0,5:1,5.

Напомним, что ещё накануне в 4-й круг после скандала с шортами Антона Ковалёва вышел израильтянин Максим Родштейн. А действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во второй партии 3-го тура не смог взять реванш у китайца Бу Сянчжи и досрочно покинул турнир в Тбилиси.

Карлсен не сумел выйти в 4-й круг Кубка мира по шахматам в Тбилиси