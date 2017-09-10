Регбисты «Енисея-СТМ» разгромили «ВВА-Подмосковье» в первом полуфинале ЧР

Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» на выезде разгромили «ВВА-Подмосковье» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России со счётом 62:10 (34:10). Четыре попытки у победителей занёс Денис Симпликевич, три — Алексей Михальцов. Четыре реализации и две попытки на счету Рамиля Гайсина. При этом гости достаточно часто нарушали правила на своей половине поля, но воспользоваться этим в должной мере хозяева не сумели. Бьющие ВВА смазали три пенальти.

Ответный матч полуфинальной серии пройдёт в Красноярске 17 сентября.

Регби. Чемпионат России. Полуфинал. Первый матч

«ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 10:62 (10:34).