Пуллин и Джакобелис победили во 2-м старте в борд-кроссе на этапе КМ

Во втором старте в борд-кроссе на втором этапе Кубка мира по сноуборду в Серро Кадедраль (Аргентина) победы одержали австралиец Алекс Пуллин и американка Линдси Джакобелис. Лучшие из россиян Николай Олюнин и Мария Васильцова и заняли 24-е и 14-е места соответственно. Юлия Лаптева стала 16-й. Даниил Дильман (46-й) и Андрей Анисимов (56-й) завершили борьбу, не сумев преодолеть квалификацию.

Сноуборд. Кубок мира. Второй этап. Серро Кадедраль, Аргентина

Борд-кросс. Мужчины

1. Алекс Пуллин (Австралия).

2. Алессандро Хеммерле (Австрия).

3. Мик Дирдорф (США)…

24. Николай Олюнин (Россия)…

46. Даниил Дильман (Россия)…

56. Андрей Анисимов (Россия).

Женщины

1. Линдси Джакобелис (США).

2. Ева Самкова (Чехия).

3. Хлоя Треспо (Франция)…

14. Мария Васильцова (Россия)…

16. Юлия Лаптева (Россия).