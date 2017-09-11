Илюмжинов: за грубые слова в футболе даже судей могут наказывать

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прокомментировал скандал, разразившийся за несколько минут до старта первых партий третьего тура Кубка мира по шахматам в Тбилиси, в результате которого канадский гроссмейстер Антон Ковалёв покинул соревнования. Организаторам не понравились шорты спортсмена, которые они заметили лишь к третьему туру. Объясняя Ковалёву позицию организаторов, президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили вёл себя агрессивно.

«Под дресс-кодом подразумевается то, что игрок должен быть в костюме. Всё как на официальных мероприятиях. Рекомендуется выступать на соревнованиях именно в такой одежде, а то ещё придут в трусах (смеётся). Обычно это оговаривается в контрактах шахматистов. Случившаяся ситуация крайне неприятна. Организаторы могли Ковалёву и раньше сказать про внешний вид.

Со стороны Зураба Азмайпарашвили это было некрасиво. Ковалёв обиделся на то, как с ним разговаривали. Иногда слова очень сильно цепляют. Если я ничего не путаю, то он не получил гонорар за участие и победы на соревнованиях. За два раунда он должен был получить определённую сумму. Зураб не должен был себя так вести.

Будет ли ФИДЕ инициировать разбирательство по этому вопросу? Для этого Ковалёв должен написать соответствующую бумагу в комиссию по этике ФИДЕ. За грубые слова в футболе даже судей могут наказывать. Антону нужно обратиться в комиссию по этике. Там же были свидетели. Дисциплинарный орган нашей организации рассмотрит эту ситуацию. Расстраивает, что Зураб Азмайпарашвили проявил несдержанность»,- приводит слова Илюмжинова RT.