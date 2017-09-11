Россиянин Сиваков стал вторым в общем зачёте веломногодневки «Тур Олимпии»

Российский велогонщик команды BMC Development Павел Сиваков стал вторым в общем зачете многодневки «Тур Олимпии», которая проходила в Нидерландах.

Победителем стал голландец Паскаль Эйнкхорн, которому Сиваков по итогам шести гоночных дней уступил 16 секунд. Третье место занял бельгиец Стан Девулф.

Эта гонка стала для 20-летнего Сивакова последней за BMC Development. Со следующего сезона россиянин будет выступать за команду Мирового тура Sky. В 2017 году Сиваков стал первым в истории российским велогонщиком, выигравшим общий зачет молодёжной веломногодневки «Джиро д'Италия».