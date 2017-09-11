Команда «ПИРогово» выиграла седьмой этап Национальной парусной лиги

В Нижнем Новгороде прошёл седьмой этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Всего удалось провести 36 стартов.
В итоге победу одержала команда«ПИРогово» (Александр Ежков, Даниил Одинцов, Максим Кузьмин, Александр Гришунин). Второй стала команда Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга (Анна Басалкина, Даниил Банаян, Виталий Галло, Марина Таран), третьей — Rocknrolla Sailing Team (Дмитрий Самохин, Андрей Кирилюк, Виталий Игнатенко, Алина Доценко, Дастин Бальдевайн), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.
Заключительная регата сезона пройдёт 12-15 октября в Сочи.