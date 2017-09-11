Медведева: я никогда не думаю — ой, сейчас пойду и упаду

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала, почему она не лучшим образом выступила в произвольной программе на контрольных прокатах в Сочи.

«Вся программа не получилась. Для меня это новый контент, больше прыжковых элементов во второй половине. Думаю, мне просто нужно больше накатывать программу. Накатывать и накатывать целиком. Чтобы хватало и «функционалки», и появилось больше уверенности в себе.

Прокатов было даже не сосчитать сколько. Много. Но, значит, недостаточно работаю, значит, нужно больше.

Я никогда не думаю — ой, сейчас пойду и упаду. У меня такого нет. Просто это тоже очередной опыт, с которым нужно справляться. Не весь опыт положительный, есть ещё и отрицательный. Наверное, он ещё более полезный, чем положительный. Он подталкивает на большую работу», — цитирует Медведеву «Р-Спорт».