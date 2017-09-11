Итальянский велогонщик из команды UAE Team Emirates Диего Улисси стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля». Он преодолел дистанцию в 205 км за 5 часов 22 минуты 29 секунд.

Второе место занял представитель Испании Хесус Херрада из Movistar. Третьим стал голландец Том-Йелте Слагтер из Cannondale-Drapac.

На счету 28-летнего Улисси шесть побед на этапах знаменитой веломногодневки «Джиро д’Италия». Также он становился победителем велогонок Милан — Турин (2013) и «Джиро дель Эмилия" (2013).