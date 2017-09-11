Российские кёрлингистки выиграли международный турнир в Канаде

Женская сборная России по кёрлингу в составе Виктории Моисеевой (скип), Ульяны Васильевой (скип), Юлии Портуновой (вице-скип), Галины Арсенькиной и Юлии Гузиёвой одержали победу на международном турнире Oakville OCT Fall Classic в Оквилле (Канада).

На групповом этапе команда со скипом Моисеевой одержала три победы в четырёх матчах.

В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Онтарио со скипом Сьюзан Фрауд со счётом 6:5. В плей-офф скипом сборной России была Ульяна Васильева.

Российская команда в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалёвой на турнире Grand Slam of Curling – Tour Challenge в Канаде дошла до четвертьфинала.