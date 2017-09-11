Погорилая: произвольная программа у меня, как ни удивительно, «Лебединое озеро»

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, многократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая, пропустившая контрольные прокаты в Сочи из-за травмы, рассказала о своём восстановлении и о подготовке программ на сезон.



«Готовились к новому сезону летом. Было несколько травм, мы их преодолели. Однако одна из травм немного помешала подготовиться к контрольным прокатам. Но я уже восстанавливаюсь и продолжу дальше работать.



Короткая программа у меня – Испания. А произвольная, как ни удивительно, «Лебединое озеро». К Мише Ге в этот раз я уже не обращалась. Короткую мне ставил Паскуале Камерленго. Я ездила к нему в Детройт. Получила колоссальный опыт, колоссальные эмоции от работы с ним. После этого у меня было два шоу в Японии. В перерыве между ними я успела слетать в Москву и поставить произвольную программу с Николаем Морозовым. Он сделал уже много программ под музыку из этого балета, и опыта у него много. Так что настрой у меня боевой. Уже восстанавливаемся и катаемся», — цитирует Погорилую официальный сайт ФФККР.

Погорилая пропустит контрольные прокаты в Сочи