Туктамышева: забавно, когда меня списывают те, кто давно не в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как реагирует на слова специалистов и болельщиков о том, что она уже не выйдет на прежний уровень, а также поделилась подробностями о подготовке программ на сезон.

“Забавно, когда со счетов меня списывают те, кто уже сам давно не в системе фигурного катания. А если говорить о болельщиках, то они люди эмоциональные. Переживают за своего спортсмена. Есть и те, кто за, и те, кто против – таких тоже немало. Но, если честно, у меня нет времени читать комментарии. Если я была вне чемпионата мира и чемпионата Европы, значит этот период был мне дан для чего-то. Поправила здоровье, пробовала новые для себя образы на льду, больше времени проводила с близкими. Разве плохо?

Чаще всего меня воспринимают как «прыгучую » фигуристку, но в этом сезоне надеюсь блеснуть ещё и яркостью программ! В этом сезоне программы мне невероятно нравятся, и я уверена, что мы не будем их менять на протяжении всего сезона. Они вышли очень яркими, эмоциональными и веселыми. По крайней мере короткая программа. Поэтому мне кажется, что это будет свойственный мне образ, но немножко в другом формате.

Пока в планах насыщенное начало сезона. Впереди Lombardia Trophy, а после, может, ещё какое-нибудь соревнование захватим. Думаю, до начала выступлений на этапах серии Гран-при старта три мы точно успеем сделать.

Я восстановила все тройные прыжки, и осталось попробовать их сделать в соревновательных условиях. Тройной аксель пока исполняю на тренировках. Пока думаем, что он будет один на две программы и я исполню его в произвольной”, — цитирует Туктамышеву «Спорт-экспресс».