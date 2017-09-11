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Париж оценил проведение Олимпиады-2024 в 6,6 млрд евро

11 сентября 2017, понедельник. 16:28 Другие

Париж оценивает проведение летних Олимпийских игр 2024 года в 6,6 млрд евро, сообщает AFP. Столица Франции является единственным претендентом на проведение Игр-2024. В феврале 2016 года сообщалось, что Париж готов потратить на реализацию проекта 6,2 млрд евро.

В июле стало известно, что Лос-Анджелес (США) отказался от проведения Олимпиады 2024 года и стал официальным претендентом на Игры-2028.

Официально Париж и Лос-Анджелес будут объявлены местами проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов 13 сентября на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме.

Источник: AFP Сообщить об ошибке
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ОИ-2024
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