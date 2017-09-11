Вяхирева: если я – гандбольный Месси, то Дашка Дмитриева – Роналду

Правая полусредняя женской сборной России по гандболу Анна Вяхирева на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро была признана самым ценным игроком и получила от журналистов титул «гандбольный Месси». Сейчас 22-летняя Вяхирева восстанавливается от травмы и в официальных матчах за «Ростов-Дон» участия не принимает.

«Если я Месси, то кто в сборной «гандбольный Криштиану Роналду»? Наверное, это Дашка Дмитриева! Тем более что она играет под седьмым номером, таким же, как у Роналду в мадридском «Реале» и сборной Португалии.

Я почему-то всегда знала, что стану олимпийской чемпионкой. Когда мне было лет 18 или 19, а может быть и раньше, говорила об этом. Не знаю, откуда во мне была такая уверенность, но сомнений не было – это факт.

Для меня стало большой неожиданностью, что моё имя получило известность. Большое количество болельщиков писали мне в социальных сетях. Сейчас это воспринимается по-другому, не стала бы говорить про популярность. Думаю, болельщики просто теперь более пристально следят за моей карьерой. Сама я к популярности не стремлюсь, ничего не делаю, чтобы как-то специально подогреть интерес к себе, стараюсь как можно меньше выкладывать фотографии с Олимпиады. Наверное, мне хочется меньше думать об Играх, о том, что уже прошло, чтобы это не мешало работать дальше. Да, я стала олимпийской чемпионкой, этого достаточно, нет надобности лишний раз напоминать об этом.

Я очень скучаю по гандболу. Стараюсь позитивно себя настраивать и думать о хорошем, чтобы всё прошло нормально, и я вновь смогла выйти на площадку – очень этого жду. Пока тренируюсь по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта и тренера по физической подготовке «Ростов-Дона». Ориентировочно я восстановлюсь не раньше конца сентября.

К сожалению, я не смогу помочь нашей команде в отборочном матче чемпионата Европы против сборной Португалии 28 сентября. Пока моё восстановление от травмы продолжается, буду и дальше выполнять программу, которую разработал тренерский штаб. Очень хочу поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что всё будет хорошо, и я сыграю за сборную России», — приводит слова Вяхиревой пресс-служба ФГР.