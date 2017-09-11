Вяльбе: для лыжников вообще кросс – очень субъективный вопрос

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги Всероссийских соревнований по лыжероллерам и кроссу в Тюмени, в которых принимали участие лидеры сборной страны.

«Не только в России, но и среди лыжников других стран такие старты в сентябре являются традиционными. Прежде всего, они нужны тренерам. Чтобы понять, есть ли какие-то ошибки. Соревнований в Тюмени прошли, как всегда на ура. Даже погода нам особо мучить не стала (смеётся).

Для лыжников вообще кросс – очень субъективный вопрос. Равно как и роллеры. Тем более, есть так называемые «механики», которые могут что-то подкрутить и прочее. Такие старты – пища для размышлений наставникам. Они смотрят на спортсменов из своей группы и анализируют, в чём нужно добавить», — приводит слова Вяльбе «Тюменская арена».