Ватерполисты РФ уступили Греции в матче ЧЕ U18

Ватерполисты сборной России потерпели поражение от команды Греции со счётом 7:9 в матче второго тура юношеского чемпионата Европы U18, который проходит на Мальте, в группе D. Трижды в составе российской команды отличился Аскар Махиянов, дважды – Даниил Фролов. По 1 голу забили Никита Серебренников и Иван Васильев.

Накануне в первом туре подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6. 12 сентября в третьем матче группового этапа соревнования Россия встретится со Словакией.

Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта

Группа D. 2-й тур

Греция – Россия – 9:7 (3:2, 3:3, 2:2, 1:0).