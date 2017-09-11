ЦСКА-2 выиграл Суперфинал любительской лиги пляжного футбола

В центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе стартовали Московские пляжные игры. 9 и 10 сентября состоялись турниры по пляжному футболу, мини-футболу, футволею и футболу 7х7. В одном из главных событий этого уик-энда в рамках Суперфинала любительской лиги пляжного футбола триумф праздновала команда ЦСКА-2, одолевшая в финале ЦДКА. Бронзовые медали достались «Физтеху», сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта.

Московские пляжные игры продолжатся 15 сентября, когда состоятся игры квалификации в пляжном волейболе. 16 и 17 сентября в борьбу также вступят представители пляжного алтимата, водного поло и черлидинга.