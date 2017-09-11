Митчелла называют главным претендентом на место Хикки в исполкоме МОК

Президент Национальных олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл считается главным претендентом на место Патрика Хикки в исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Inside the Games.

Бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии и бывший глава Европейских олимпийских комитетов 72-летний Хикки, подозреваемый в махинациях с продажей билетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, ранее в сентябре покинул свой пост в исполкоме МОК.

71-летний представитель Фиджи Митчелл, который является членом МОК с 1994 года, в этом году был переизбран на третий срок в должности президента Национальных олимпийских комитетов Океании. Митчелл также является членом комиссии Самуэля Шмидта, которая расследует допинговые махинации на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Сам Митчелл пока не подтвердил своих намерений идти на выборы в исполком МОК. Если он согласится, то станет одним из шести кандидатов, претендующих на три поста.