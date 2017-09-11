«Ростов-Дон» разгромил «Динамо-Синару» в ЧР по гандболу

11 сентября состоялись три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В центральной встрече действующий чемпион страны «Ростов-Дон» на выезде разгромил «Динамо-Синару» со счётом 32:21. Самой результативной в составе ростовского клуба стала Екатерина Ильина, забившая 5 мячей. По 4 гола на счету Юлии Манагаровой и Оксаны Цвиринько. У хозяек 5 раз отличилась Екатерина Кузнецова.

В других матчах дня «Лада» в гостях разгромила АГУ-«Адыиф» со счётом 36:18, «Луч» и «Университет» сыграли вничью — 22:22.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

АГУ-«Адыиф» (Майкоп) — «Лада» (Тольятти) — 18:36 (10:16).

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ростов-Дон» — 21:32 (7:17).

«Луч» (Москва) — «Университет» (Ижевск) — 22:22 (13:12).