Орсер: быть универсальными фигуристами сложно даже для лидеров

Известный в недавнем прошлом канадский фигурист, а ныне тренер чемпионов мира Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса, Брайан Орсер прокомментировал планы Международного союза конькобежцев (ISU) по изменению правил в фигурном катании.

«Нужно быть очень хорошим фигуристом, чтобы исполнять все прыжки, уделяя внимание переходам, хореографии и отражая смысл композиции. Это сложно даже для лидеров. Я понимаю, чего они добиваются. Они хотят, чтобы чемпионами становились универсальные фигуристы, а не парни, набирающие очки четверными лутцами и флипами.

Деление на артистическую и техническую программы? Нужно быть уверенным в том, что вы способны продемонстрировать артистизм, а не просто ярко крутиться на льду», — приводит слова Орсера Ice Network.