МОК выделил $ 1 млн на восстановление инфраструктуры, разрушенной ураганом Ирма

Исполком Международного олимпийского комитета выразил сочувствие людям, пострадавшим от урагана Ирма, а также выделил $ 1 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры.



«Все наши мысли с жертвами и семьями, которые потеряли родственников в результате этой природной катастрофы, а также с теми, кто потерял свои дома и имущество. МОК ​​готов помочь национальным олимпийским комитетам пострадавших стран восстановить разрушенную спортивную инфраструктуру», — приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации.

МОК будет работать в тесном сотрудничестве с НОК пострадавших стран, чтобы оценить, насколько сильно спортивная инфраструктура была повреждена. На основании полученной оценки будет выбран лучший способ помощи, также может быть увеличена сумма, выделяемая на восстановление.