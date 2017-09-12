175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

МОК выделил $ 1 млн на восстановление инфраструктуры, разрушенной ураганом Ирма

12 сентября 2017, вторник. 03:42 Другие

Исполком Международного олимпийского комитета выразил сочувствие людям, пострадавшим от урагана Ирма, а также выделил $ 1 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры.

«Все наши мысли с жертвами и семьями, которые потеряли родственников в результате этой природной катастрофы, а также с теми, кто потерял свои дома и имущество. МОК ​​готов помочь национальным олимпийским комитетам пострадавших стран восстановить разрушенную спортивную инфраструктуру», — приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации.

МОК будет работать в тесном сотрудничестве с НОК пострадавших стран, чтобы оценить, насколько сильно спортивная инфраструктура была повреждена. На основании полученной оценки будет выбран лучший способ помощи, также может быть увеличена сумма, выделяемая на восстановление.

Арена «Майами» пострадала от урагана «Ирма»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МОК
Новости. Другие
12 сентября 2017, вторник
03:42 МОК выделил $ 1 млн на восстановление инфраструктуры, разрушенной ураганом Ирма
00:24 Орсер: быть универсальными фигуристами сложно даже для лидеров
11 сентября 2017, понедельник
23:37 МОК: Лос-Анджелес готов к проведению Олимпийских игр 2028 года
23:19 Шипулин и Волков примут участие в ЧР по летнему биатлону в Чайковском
22:35 МОК выступил с заявлением о расследовании коррупции при выборе столицы Игр-2016
22:01 Наер и Грищук вышли в 1/8 финала Кубка мира по шахматам по итогам тай-брейка
20:53 ISU планирует радикальные изменения в правилах фигурного катания
20:39 «Ростов-Дон» разгромил «Динамо-Синару» в ЧР по гандболу
20:20 Митчелла называют главным претендентом на место Хикки в исполкоме МОК
19:43 ЦСКА-2 выиграл турнир по пляжному футболу в рамках Московских пляжных игр
19:26 Российские велогонщики подали иск в суд Канады на ВАДА и Макларена
18:55 Коновалов: за Слепцову можем только порадоваться и пожелать удачи
18:45 Ватерполисты РФ уступили Греции в матче ЧЕ U18
18:35 Вяльбе: для лыжников вообще кросс – очень субъективный вопрос
18:20 Вяхирева: если я – гандбольный Месси, то Дашка Дмитриева – Роналду
18:04 Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Динамо-Синара» — «Ростов-Дон»
17:44 Ибанес избрана президентом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций
16:28 Париж оценил проведение Олимпиады-2024 в 6,6 млрд евро
16:06 Скардино: вероятно, будем пропускать этапы КМ, чтобы сохранить кондиции на ОИ
15:34 Туктамышева: забавно, когда меня списывают те, кто давно не в фигурном катании
14:52 Биатлонист Рёш начал сбор пожертвований на участие в Олимпиаде-2018
13:46 Погорилая: произвольная программа у меня, как ни удивительно, «Лебединое озеро»
13:16 Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 2018-м примет Берлин
13:07 Акимова: нельзя равнодушно смотреть на то, как молодёжь тренируется в Чебоксарах
12:23 Российские кёрлингистки выиграли международный турнир в Канаде
11:44 Тарасова: Женя Медведева в Сочи очень порадовала, не хочется сглазить
11:02 Улисси стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля»
10:35 Медведева: я никогда не думаю — ой, сейчас пойду и упаду
10:21 Закарин поднялся на 15-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
09:26 Команда «ПИРогово» выиграла седьмой этап Национальной парусной лиги
09:26 МФК «Спартак» подписал контракт с нападающим Аманбаевым
09:18 МФК «Спартак» вышел во второй этап Кубка России
00:57 Россиянин Сиваков стал вторым в общем зачёте веломногодневки «Тур Олимпии»
00:28 Илюмжинов: за грубые слова в футболе даже судей могут наказывать
00:07 Пуллин и Джакобелис победили во 2-м старте в борд-кроссе на этапе КМ
10 сентября 2017, воскресенье
23:28 «Норильский никель» и «Прогресс» одержали победы в ЧР по мини-футболу
23:03 Сборная России стала 10-й на ЧЕ U18 по регби-7, победили ирландцы
22:18 АШП встала на защиту Ковалёва, осудив организаторов Кубка мира по шахматам
22:01 Фрум выиграл «Вуэльту Испании», Закарин — на подиуме гонки Гранд-тура
21:16 Российские борцы-вольники завоевали пять медалей в последний день юношеского ЧМ
20:49 Ватерполисты РФ стартовали на ЧЕ U18 с победы над Турцией
20:33 УГНТУ-ВНЗМ на выезде обыграл «Динамо» в ЧР по гандболу
20:09 Регбисты «Енисея-СТМ» разгромили «ВВА-Подмосковье» в первом полуфинале ЧР
19:40 Свидлер, Федосеев и Дубов вышли в 4-й круг КМ по шахматам, Крамник проиграл
19:02 Россияне заняли 3-е место в медальном зачёте ЧМ-2017 по стендовой стрельбе
Все новости RSS
Партнерский контент