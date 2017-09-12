Кистанов стал 24-м на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Финн»

На озере Балатон завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Финн». Участие в соревнованиях приняли 113 спортсменов из 31 страны. Организаторы провели 7 квалификационных гонок и медальную.

Итоговую победу одержал швед Макс Салминен. Второе место занял француз Джонатан Лобер. Тройку призёров замкнул представитель Нидерландов Николас Хейнер.

Россиянин Аркадий Кистанов стал 24-м, Егор Терпигорев – 32-м, Евгений Деев – 39-м, Дмитрий Петров – 62-м, Александр Кулюкин – 68-м, Юрий Половинкин – 110-м.