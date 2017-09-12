Бах: надеюсь, комиссия Освальда представит отчёт по россиянам до зимнего сезона

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции в рамках стартовавшей сессии МОК в Лиме выразил надежду, что комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр 2014 года в Сочи, представит отчёт до начала зимнего сезона.

«Мы понимаем, что у комиссии Освальда очень много работы. Я надеюсь, что они представят некоторые результаты до начала этапов Кубков мира зимнего сезона.

Шесть российских лыжников были отстранены, и по ним уже следует принять решение.

Никакой угрозы безопасности для проведения Олимпиады в Пхёнчхане из-за напряжённых отношений КНДР с другими странами нет. Двери перед спортсменами из КНДР открыты. Мы придерживаемся политического нейтралитета», — цитирует Баха AFP.