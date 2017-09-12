МОК: начиная с ОИ-2018 олимпийскую клятву будут произносить только спортсмены

Официальный сайт Международного олимпийского комитета сообщает, что начиная с зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) олимпийскую клятву будут произносить только спортсмены. Ранее на церемониях открытия Олимпийских игр её также произносили судьи и тренеры.

«Начиная с зимних Олимпийских игр в Пхёнчане в феврале 2018 года эти три клятвы будут объединены в одну. Это заметно сократит данный момент церемонии открытия Олимпиады. Спортсмены произнесут клятву от имени трёх групп», — говорится в сообщении МОК.