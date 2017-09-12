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Мутко: надо понять, откуда гандболистки взяли таблетку. Старые запасы, что ли

12 сентября 2017, вторник. 10:59 Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр в Сочи, представит отчёт до начала зимнего сезона, а также прокомментировал информацию с обнаружением мельдония в пробах гандболисток сборной РФ U19 и о продлении отстранения Паралимпийского комитета России.

«Конечно, начинается зимний сезон, и нам бы хотелось, чтобы ситуация разрешилась до старта этапов Кубка мира, потому что многие спортсмены и так многое потеряли уже. Им не предъявляется никаких обвинений. А когда во главу обвинений заложены показания одного человека, это чревато субъективностью. Спортсмен, который нарушает допинговые правила, должен быть наказан. Это всем понятно. Но не должно быть наказания без вины. Мы рассчитываем, что эта комиссия действительно закончит работу до старта зимнего сезона. Мы давали и готовы давать пояснения, сотрудничать, но параллельно мы перестраиваем антидопинговую систему по лекалам ВАДА. И я ещё раз заявляю, что государство никогда не вмешивалось в деятельность этой организации и никогда такого не будет.

То, что этот Родченков сам нарушал все каноны, регламенты, стандарты ВАДА, мы с этим согласились. И этого человека уволили. Мы перестраиваем систему, но она должна быть так перестроена, чтобы ответственность лежала также и на ВАДА. Оно и до этого должно было нести ответственность за этого господина, ибо оно его лицензировало и выдавало ему право на работу. Оно его контролировало, и вдруг сегодня государство виновато. В этом, в главном, мы никогда не соглашались и не согласимся с господином Маклареном, что есть какая-то государственная программа.

В ситуации с гандболистками нужно, чтобы федерация спокойно разобралась в этой ситуации вместе со специалистами центра сборных команд, ФМБА. Девочки совсем молоденькие, я абсолютно уверен, что в этом случае имеются какие-то ошибочные действия персонала. К сожалению, скорее всего, налицо человеческий фактор. По этой проблеме все необходимые меры приняты, проведены соответствующие семинары, разъяснительная работа. Надо разбираться, что произошло. Если этот факт установлен, надо посмотреть, кто виноват, и они должны быть наказаны. Сейчас есть возможность разобраться, откуда же они получили таблетку. Если сегодня ещё врачи ФМБА продолжают… Старые запасы, что ли, у них… Мне сложно это понять. Самое главное, что это не какое-то смысловое нарушение допинга, чтобы кого-то обмануть. Я читал президента федерации, он грозится разобраться. Пусть разберётся.

В МПК приходят новые люди, я почитал интервью нового президента, он готов с нами сотрудничать, готов приехать в Россию. Надо понимать, что паралимпийское движение в России – одно из сильнейших в мире. Всё, о чем сейчас заявляет новый президент, в России есть: добиваться признания и поддержки со стороны государства. И тот же Крэйвен нас за это всегда благодарил. Потом на каком-то этапе он начал говорить, что вот государство… Сейчас, я думаю, всё встанет на свои места. Без государства паралимпийский спорт мертв. Если не будет поддержки паралимпийского движения со стороны государства, ни в одной стране мира ничего не будет. Мы поддерживаем паралимпийский спорт, но мы не вмешиваемся в управление им. Мы субсидируем, обеспечиваем экипировкой, инвентарем, помогаем со сборами, медико-биологическим сопровождением, оплачиваем тренеров, создаём календарь соревнований", — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Три российские гандболистки сдали положительные допинг-тесты на ЧЕ U19
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко ВАДА Допинг Допинг милдронат Паралимпиада
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