Команда «Московского Поло Клуба» победила на турнире International Cup

В «Московском Поло Клубе» прошёл турнир International Cup, которым закрывался летний сезон 2017 года. Участие в соревнованиях приняли три команды: «Московский Поло Клуб» (Александра Родзянко, Алексей Родзянко, Борис Асоев, Томас Панело), Polo Club de Veytay (Кристофер Тремеж, Алёна Чехова, Симон Люгинбюль, Михаил Родзянко) и La Oracion (Александр Оболенский, Екатерина Тюрина, Марина Белякова, Егор Заостровцев, Эстебан Панело).

Представители швейцарского «Поло Клуба Ветэ» выступили в смешанной команде с членами «Московского Поло Клуба».

В первом матче Polo Club de Veytay победил команду La Oracion со счётом 5:2. «Московский Поло Клуб» также одержал победу над La Oracion — 4:2. В решающем противостоянии москвичи оказались сильнее команды из Швейцарии со счётом 6:2.

«Я очень рад, что швейцарские игроки приезжают к нам снова и снова. Такие международные турниры, как сегодняшний, очень способствуют популяризации конного поло в России. Мы надеемся и дальше развивать эту прекрасную игру в этой прекрасной стране», — рассказал президент «Московского Поло Клуба» Алексей Родзянко.