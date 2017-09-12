Российские ватерполисты вышли в плей-офф юниорского чемпионата Европы

Юниорская сборная России по водному поло со счётом 10:7 одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит на Мальте. Сборная России в трёх встречах набрала шесть очков и обеспечила себе место в плей-офф соревнований.

Водное поло. Юниорский чемпионат Европы. U18. Мальта

Юниоры. Группа D. Третий тур

Россия — Словакия — 10:7 (3:2, 2:1, 3:4, 2:0).

На старте чемпионата Европы россияне победили команду Турции со счётом 8:6, а затем уступили сборной Греции — 7:9.